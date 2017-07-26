Россия провела учения на Каспии

Отряд кораблей Каспийской флотилии отразил ракетный удар условного противника в рамках подготовки праздничных мероприятий в честь дня ВМФ в Астрахани, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа России полковник Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

"Экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и малого артиллерийского корабля "Волгодонск" проводят тренировки корабельного боевого учения по отражению ударов воздушного противника", — сказал он.

Полковник добавил, что во время учений радиотехническая боевая часть вместе с боевыми расчетами корабельной артиллерии отработали постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, а также активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.

Артиллеристы, отражая атаку воздушного "противника", используют холостые боеприпасы, а также скорострельные пушки и системы зенитного огня, подчеркнул Астафьев.