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В Армении пропавший советник губернатора найден убитым

 

Тело советника губернатора Армавирской области Армении Манука Симоняна, который считался без вести пропавшим и два дня разыскивался полицией, по сообщению пресс-службы полиции Армении, найдено в ущелье близ областной трассы, передает «Спутник».

"В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий 25 июля в 23:30 на третьем километре дороги Мясникян - Даларик, на территории, называемой "Ущелье Даларик", обнаружено тело Манука Симоняна 1965 года рождения, который разыскивался как без вести пропавший", — говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.

По данным сайта криминальной хроники Shamshyan.com, тело мужчины было обмотано медной проволокой и придавлено камнем.

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