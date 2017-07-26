Акция протеста на армяно-грузинской границе

Жители приграничных с Грузией армянских сел вчера с раннего утра собрались возле контрольно-пропускного пункта «Баграташен» на границе с Грузией. Эти люди периодически блокируют дорогу, ведущую через КПП в Армению, передает армянская редакция радио «Свобода».

Сельчане отмечают, что привозят из Грузии товары и продают их в соседних селах, чтобы заработать на жизнь. Однако, по их словам, сегодня на границе они столкнулись с проблемами.

С протестующими вчера встретился сотрудник Государственной службы по безопасности продуктов питания Армении, представив им решение, которое было принято странами-членами Евразийского экономического союза еще в ноябре 2016 года и вступило в силу с 1 июля этого года. Согласно этому решению, торговцы при каждом въезде из Грузии в Армению имеют права ввозить не больше 5 килограммов товара, в противном случае товар должен пройти процедуру таможенного оформления.

Протестующие отмечают, что, нанимая машину, привозят из соседней страны товары, чтобы заработать себе на жизнь, а в результате им остается очень маленькая сумма. Жители Баграташена говорят, что для 90% сельчан единственным способом добычи средств к существованию является торговля, и этой-то возможности их сегодня лишают. Молодые люди отмечают, что будут вынуждены уехать из села и искать работу за рубежом.