Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в столице Португалии в 2018 году. Информация об этом появилась на официальном сайте конкурса 25 июля, передает ТАСС.

Согласно сообщению, помимо Лиссабона, в числе городов-претендентов фигурировали Гимарайнш, Гондомар, Фару и Санта-Мария-да-Фейра.

Отмечается, что изначально государственная телевизионная компания Radio e Televisão de Portugal (RTP) объявила о проведении мероприятия в столице, но позже было решено рассмотреть другие варианты.

Известно, что полуфиналы конкурса пройдут 8 и 10 мая, а финал состоится 12 мая.

Португалия получила возможность провести конкурс на своей территории благодаря победе своего участника Сальвадора Собрала в "Евровидении-2017".