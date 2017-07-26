Во Франции вследствие пожаров эвакуированы 10 тысяч человек

На юге Франции вследствие очередного лесного пожара порядка 10 тысяч человек были эвакуированы в ночь на среду, передает РИА Новости.

По данным французских СМИ, площадь пожара достигла 400 гектаров. Начиная примерно с полуночи огонь начал распространяться вблизи населенных пунктов Лонд-ле-Мор и Кап Бенат департамента Вар.

По словам пожарных, была проведена эвакуация 10 тысяч человек из жилой зоны, население которой летом обычно увеличивается в два-три раза.

Как известно, на юго-востоке Франции продолжают бушевать лесные пожары. Их общая площадь превышает 3 тысячи гектаров. Франция обратилась к Евросоюзу с просьбой о предоставлении ей двух самолетов дополнительно. На сегодня распространению огня здесь противостоит авиаотряд в составе 19 специальных самолетов и порядка двух тысяч пожарных.