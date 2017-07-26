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Израиль жестко ответил Эрдогану

 

Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон назвал необоснованным обвинение в адрес его страны, произнесенное турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом: «Израиль пытается забрать мечеть Аль-Акса у мусульман под видом борьбы с терроризмом», - сообщает израильская газета Haaretz.

«Высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на собрании своей партии – безумные, необоснованные и искаженные. Было бы лучше, если б он занялся проблемами и трудностями своей страны», - заявил Нахшон.

«Дни Османской Империи давно прошли. Иерусалим – это столица евреев, и так будет всегда. Правительство уважает безопасность, свободу и религиозную неприкосновенность всех меньшинств. Человек, который живет в стеклянных сараях, должен быть внимательнее и смотреть, куда бросает камни», - заявил представитель МИД Израиля.

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