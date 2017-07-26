Подробности страшной трагедии в Шамкире

Жители поселка Заям рассказали корреспонденту haqqin.az, что 25-летняя Парвана Махмудова вместе со своими малолетними детьми бросилась под поезд вследствие семейного конфликта.

«Мы все в шоке. Муж погибшей, Насреддин Махмудов, не может прийти в себя. Семья было хорошо обеспеченной, одной из самых зажиточных в поселке», - сказали местные жители.

Парвана Махмудова, уходя из дома, сказала, что возвращается к родителям.

«Ее родители тоже живут в нашем поселке. И они также не могут понять причину произошедшего. Парвана была нормальной, уравновешенной женщиной. Не могла она из-за какого-то спора или скандала решиться на такое», - полагают местные жители.

По их словам, муж погибшей, водитель КАМАЗа, занимался грузоперевозками. В поселке все знают его как трудолюбивого и уравновешенного человека.

Погибшая вместе со своей семьей жила в доме у тети ее мужа - Дурсуны Махмудовой.

«Говорят, накануне этой страшной трагедии Парвана поругалась с Дурсуной. Сейчас сотрудники правоохранительных органов района находятся в поселке и опрашивают свидетелей», - сообщили сельчане.

Напомним: вечером 25 июля жительница поселка Заям, Махмудова Парвана Ильгар гызы (1992 г.р.), вместе со своими детьми - трехлетним сыном и годовалой дочкой бросилась под поезд, следовавший из Баку в Газах. И женщина и дети погибли на месте.

По факту ведется расследование.