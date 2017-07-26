Талибы напали на военную базу: убиты десятки силовиков

В ходе атаки талибов на военную базу в провинции Кандагар, Афганистан, погибли по меньшей мере 40 силовиков, передает РИА Новости.
По данным агентства, нападение произошло во вторник вечером в уезде Хакрез. Столкновение военных с боевиками продлились около пяти часов.
Пока власти не дали официального комментария информации об инциденте, отмечает агентство.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно обострилась. Радикальное движение "Талибан", ранее завладевшее значительной частью территории страны, ныне предпринимает атаки на крупные города. Также усилилось в стране влияние ИГИЛ.