Moody's назвало азербайджанский банк не уступающим иностранным банкам

Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service по итогам очередной оценки подтвердило рейтинг Kapital Bank. Этот рейтинг является одним из наиболее высоких среди банков страны.

Нынешняя базовая оценка кредитоспособности (BCA) Kapital Bank - на уровне “b1”, а долгосрочный депозитный рейтинг в местной и иностранной валюте - на уровне “Ba3”. Агентство подтвердило долгосрочную оценку риска контрагентов на уровне Ba2 (cr), при этом краткосрочная оценка риска контрагентов подтверждена на уровне “Not Prime (cr)”. В отчете также отмечается, что прибыль банка находится на том же уровне, что и у банков с мировым именем, и выше, чем у отечественных конкурентов.

«Несмотря на сложную операционную среду, Kapital Bank в ближайший год сохранит свою прибыльность, так как его показатели находятся на хорошем уровне. Выдача кредитов корпоративным клиентам, сотрудникам государственных структур, получателям бюджетных средств, а также другим платежеспособным клиентам смягчает риски, связанные с кредитами Банка. А подверженность Kapital Bank валютному риску по сравнению с другими банками является умеренным», - говорится в отчете.

Следует отметить, что Kapital Bank в 2016 году добился повышения своих финансовых показателей и сумел расширить свою деятельность, что является показателем успешности по итогам минувшего года. По результатам на 2016 год активы банка увеличились на 53,3%, достигнув 3,1 млрд. манат, а объем кредитов, выданных клиентам, - на 9,1%, составив 1,3 млрд. манат. Общая сумма срочных вкладов населения в Kapital Bank увеличилась на 30% и составила 593,6 млн. манат. При этом чистая прибыль банка достигла величины 52,4 млн. манат, ее уставной капитал - 185,8 млн. манат, а капитал совокупный – 282,1 млн. манат.

Kapital Bank оказывает услуги населению через действующие по всей стране свои подразделения - 92 филиалов и 7 отделений, - имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, на страницах банка в социальных сетях, а также - связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.