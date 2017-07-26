Генеральный секретарь Европейского департамента безопасности и информации (DESI), комиссар Международной комиссии по правам человека (IHRC) на Ближнем Востоке Хайсам Абу Саид заявил, что последователи террористической организации ИГИЛ есть почти в 30 странах, в том числе и в Азербайджане, сообщает haqqin.az со ссылкой на арабские СМИ.

По его словам, Азербайджане, Армении, Узбекистане и России более 7500 приверженцев «Исламского государства».

Обсуждая со своим советником проблему международного терроризма и методы борьбы с ним, а также недостатки разведывательных служб в противостоянии с ИГИЛ, Хайсам Абу Саид отметил, что источниками «кадров» для ИГИЛ являются не только арабские страны, но и западные государства. И эти силы представляют реальную угрозу таким странам, как Франция, Бельгия, Великобритания и Германия.

В заявлении Международной комиссии по правам человека на Ближнем Востоке также говорится, что, по имеющейся информации, разведслужбы больше не доверяют организациям, борющимся с терроризмом в некоторых странах, так как эти государства связывают экономические интересы с рядом арабских стран. В результате этим государствам делаются снисхождения, рассекречиваются важные сведения, из-за чего теряется элемент неожиданности для террористических организаций и не достигаются цели в борьбе с терроризмом.

Было названо количество последователей ИГИЛ в различных странах. Отмечается, что в Азербайджане, Армении, Узбекистане и России более 7500 приверженцев «Исламского государства».

В Ираке членов ИГИЛ 35 тысяч, и большинство из них – люди Саддама Хусейна. В Сирии – 25 тысяч, Саудовской Аравии – 18 тысяч, Турции – 17 тысяч, Тунисе – 15 тысяч, Франции – 11 тысяч, Нигерии – 10 тысяч, Германии – 7800, Египте и Сомали – по 7 тысяч, Ливане – 5 тысяч, Ливии – 4700, Великобритании и Алжире – по 3700, Катаре, Судане, Иордании, Кувейте – по 3 тысячи, Марокко – 2500, Бельгии – 1800, Швеции – 1500, Мавритании – 1300, Норвегии – 1200, Бахрейне – 750.

В заявлении также отмечается, что скоро этот список будет обновлен, и количество последователей ИГИЛ увеличится. Это произойдет в основном за счет африканских стран.

Haqqin.az неоднократно сообщал о задержанных азербайджанцах, подозревающихся в связях с ИГИЛ. Чаще всего их арестовывают в Турции. На днях турецкое правительство обнародовало доклад под названием «Борьба Турции против ИГИЛ», в котором утверждается, что граждане Азербайджана находятся в первом десятке по количеству депортаций и установленных запретов на въезд в Турцию из-за подозрений в участии в боевых действиях.

В документе, опубликованном Министерством внутренних дел Турции, говорится, что по подозрению в участии в боевых действиях из страны были депортированы 252 гражданина Азербайджана. Еще 1677 азербайджанцам, подозреваемым в террористической деятельности, запрещен въезд в Турцию.

Отлавливают «игиловцев» и в Азербайджане. Так, в Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебный процесс по делу жителей Сумгаита – 29-летнего Айдына Гюльмамедова и 25-летнего Амраха Иманова, обвиняемых в поддержке ИГИЛ.