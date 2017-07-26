Массовое отравление иностранцев в Украине

В Украине в оздоровительном заведении "Сияние Карпат" (с. Красноилье Верховинского района) произошло массовое отравление: пострадали 26 детей и 8 взрослых. Об этом в среду утром, 26 июля, сообщила пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Среди пострадавших 25 граждан Польши и Германии и 9 украинцев. Состояние пострадавших - средней и легкой тяжести.

По данным облгосадминистрации, всего в развлекательном заведении находилось около 152 человек.

Причина отравления людей, а также их паспортные данные сейчас устанавливаются.

Напомним: 25 июля с пищевым отравлением были госпитализированы 13 посетителей заведения "Сияние Карпат", в том числе 11 иностранцев.