В Лондоне облили кислотой двух человек

Двое молодых людей пострадали на востоке Лондона в результате нападения неизвестных, которые плеснули им в лицо едкую жидкость, возможно, кислоту. Об этом сообщает в среду газета The Guardian.

Инцидент произошел во вторник, около 19:00 по местному времени, на оживленной улице Роман-роуд. По словам очевидцев, двое молодых людей забежали в один из магазинов с криками: "Нас облили кислотой". Владелец заведения попытался оказать им первую помощь, смыв едкую жидкость водой. Тем не менее, пострадавшие получили ожоги лица и ног.

Молодые люди были доставлены в больницу. Полиция проводит расследование.