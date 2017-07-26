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ЦРУ готовит свержение Мадуро

Автор: Отдел информации 

Директор ЦРУ Майк Помпео намекнул, что разведывательное управление работает, чтобы сменить правительство Венесуэлы, и сотрудничает с двумя странами, чтобы осуществить намерения, передает haqqin.az со ссылкой на İndependent.

Это одно из самых значительных заявлений, которое подтверждает вмешательство США в политику латиноамериканской страны.

«Мы надеемся, что в Венесуэле произойдет смена власти, и мы, ЦРУ, делаем все, чтобы понять динамику там», - заявил глава ЦРУ на форуме по безопасности, организованном аналитическим центром Aspen Institute.

«Я был в Мехико и Боготе неделю назад и пытался объяснить о процессах в регионе, чтобы они лучше поняли результаты для их территории и остального мира».

Николас Мадуро выразил свою реакцию на заявление главы ЦРУ о сотрудничестве с Мехико и Боготой: «ЦРУ и правительство США открыто работают и сотрудничают с Мексикой и Колумбией для свержения легитимного правительства Венесуэлы, для вмешательства в дела нашей любимой страны», - сказал Мадуро в интервью каналу TeleSur.

«Я требую от правительств Мексики и Колумбии прояснить заявления ЦРУ и предприму дипломатические меры», - заявил Мадуро.

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