В соответствии с военно-морским церемониалом в торжественной обстановке осуществлен заход кораблей Военно-морских сил Вооруженных Сил Республики Казахстан в порт Пута, где базируются Военно-морские силы Республики Азербайджан, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Деловой Казахстан».

Ракетно-артиллерийский корабль «Сарыарка» и резервный ракетно-артиллерийский корабль «Казахстан» прибыли для участия в международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2017», который будет проходить в рамках АрМИ-2017 на территории Азербайджана.

Конкурс «Кубок моря» пройдет в период с 1 по 11 августа текущего года.