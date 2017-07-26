Долгое время в стране вопрос оказания социальной помощи населению решался правительством просто: чтобы ее получить, гражданам достаточно было представить соответствующие справки. Миллиарды нефтедолларов позволяли правительству без особых трудностей легко справляться с проблемой пособий неимущим и нетрудоспособным. Однако этим незамедлительно воспользовались коррупционеры всех рангов, создав себе кормушку, которую даже сейчас, в разгар кризиса, не могут окончательно прикрыть.

Почуяв легкую наживу, немало граждан устремились в соответствующие районные службы, приписывая себе за определенную мзду местным чиновникам различные болезни или крайнюю финансовую нужду. Фактически в Азербайджане укрепилась система «всеобщего социального потребительства». Из-за алчности чиновников порой сразу несколько членов одной семьи получали различные пособия, что не только усугубляло финансовый обман государства, но и приводило к нарастанию социального потребительства: отлынивая от работы, люди вообще отвыкали от труда. По большому счету, целые районы подсели на «нефтяную иглу» - бюджет обеспечивал жизнь целой армии безработных, многие из которых просто не желали трудиться.

Пагубная тенденция обрела столь очевидные масштабы, что в процесс пришлось вмешаться самому президенту Ильхаму Алиеву.

Несколько лет назад вновь назначенный министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов не откладывая взялся за решение этой задачи, поставленной перед ним главой государства. Чиновников брали с поличным - десятками увольняли за незаконные выдачи справок и оформление документов, а порой и судили. Требовательность к ним возросла настолько, что многие уже сами увольнялись с насиженных доходных мест.

Правительству удалось в определенной мере выправить ситуацию, но фальсификации в соцпотреблении практикуются и сейчас. В то же время на фоне продолжающегося экономического кризиса все острее становится проблема занятости населения и обеспечения пособиями нуждающихся.

Эту сложную задачу глава государства решил путем реализации новой программы самозанятости населения.

Что такое самозанятость

Напомним вкратце концептуальную составляющую новой для Азербайджана социальной программы.

Самозанятость — в отличие от наемной работы, своеобразная форма получения вознаграждения за свой труд непосредственно от заказчиков. Самозанятые ведут предпринимательскую деятельность, не являясь предпринимателями в классическом понимании этого слово, так как не создают безвозмездно изымаемую прибавочную стоимость, распределяя полученные доходы внутри рабочей группы, согласно личному трудовому участию.

Принципиальный момент, который отличает самозанятого от индивидуального предпринимателя или владельца компании, — отсутствие наёмных работников. Как только самозанятый берет себе помощника на условиях трудового найма, он по факту покупает рабочую силу и присваивает прибавочную стоимость, — следовательно, переходит от личного труда или артельных отношений к эксплуатации труда, и более не является самозанятым, приобретая классические характеристики предпринимателя.

И вот вам указ президента

Своим распоряжением «О дополнительных мерах по обеспечению самозанятости населения» от 7 апреля 2016 года, президент Ильхам Алиев и положил начало внедрению в стране этого прогрессивного метода решения системной проблемы. С этой целью Министерству труда и социальной защиты населения было сразу выделено 6 млн манатов.

Для повышения эффективности реализации данной идеи по приглашению главы государства в июне 2016 года в страну для проведения консультаций прилетел известный во всем мире профессор экономики Мухаммед Юнус, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года за усилия по созданию экономического и социального развития.

Немало примеров, когда исполнение некоторых важных указов и распоряжений президента затягивается годами, однако к воплощению в жизнь положений программы самозанятости приступили незамедлительно. Исполнение возложено на руководителя Департамента политики занятости министерства Эльнура Сулейманова, имеющего достаточный опыт работы в международных организациях и корпорациях, а также на руководителя Государственной службы занятости Анара Бадалбейли, опытного специалиста в сфере занятости.

Сразу перейдя к активным мерам, министерство взялось за подготовку среди неимущих слоев населения самостоятельных потенциальных соискателей на получение субсидий. Речь идет о тех, кто не может приступить к реализации проектов из-за нехватки первичного капитала. Для людей стало нормой подсесть на бюджетное довольствование, хотя большинство могло бы заработать на хлеб насущный своим трудом. Вроде и руки есть, и ноги, и голова на месте, а вот с работой не получается. А почему не обеспечить себя работой самостоятельно?

6 млн манатов на развитие бизнеса домохозяйств

Выявить способных, деловых, инициативных не так просто. Тысячи нуждающихся постоянно обращаются за помощью в местные органы Государственной службы занятости. И из них надо отобрать наиболее склонных к самостоятельной деятельности, подготовить, оказать помощь и только после этого выпустить на рынок труда, изобилующий сложностями и неожиданностями. Именно на это и предназначены выделенные главой государства 6 млн манатов.

Система самозанятости, когда финансовые средства государства направляются с пассивных моделей материальной социальной помощи на активные меры, широко применяется в США, Германии, Австрии, Великобритании, Сингапуре и других развитых странах. Все больше стран, решая проблему бедности, используют активные механизмы такой помощи.

Ну, скажем, зачем сельской семье ежемесячно выдавать социальное пособие, когда ей лучше выделить сразу несколько коров или стадо овец, чтобы нуждающаяся семья могла себя прокормить. Правда, для этого единовременных средств потребуется в несколько раз больше месячной суммы пособий, но уже в среднесрочной перспективе выручка от прироста телят или ягнят, не говоря уже о молоке, мясе и шерсти, окупит затраты государства. Таким образом, государство, выдав семье несколько голов скота или стадо овец, перестает выплачивать пособия, что в конечном итоге приводит к большей экономии средств. А сама семья, добившись увеличения поголовья, уже через год-два выходит в число вполне обеспеченных сельчан. Выгода, как видите, двойная.

Специалисты министерства тщательно изучили зарубежный опыт, проецируя европейскую методологию на азербайджанские реалии. С целью обеспечения реализации распоряжения главы государства была создана специальная комиссия, в которую вошли представители соответствующих подразделений министерства. Было утверждено и внутреннее руководство ведомства, получившее название «Требования по организации самозанятости ищущими работу и безработными гражданами», призванное регулировать механизм исполнения принятой программы.

Вся программа была условно поделена на несколько этапов, каждый из которых требовал особой разработки и закрепления на практике.

И МОТ тут как тут

Были проведены консультации с несколькими международными организациями, а Международная организация труда (МОТ) даже пообещала безвозмездную поддержку в реализации программы.

Азербайджанская сторона добилась привлечения к работе сертифицированного мастер тренера МОТ и применения методологии, разработанной этой организацией. А МОТ взяла на себя разработку учебных средств, необходимых в процессе обучения, а также обеспечение зарплаты 136 специально обученных тренеров консультантов.

Лишь после проведения такой тщательной подготовки в министерстве приступили к обучению придирчиво отобранных участников программы. Важно также отметить, что при выборе участников специальные преференции были предусмотрены для групп населения требующих особого внимания (лица имеющие инвалидность, ветераны войны, семьи шехидов, матери одиночки, многодетные семьи) и тем самым был обеспечен так называемый принцип инклюзивности.

И тут, пожалуй, наступает самый существенный момент реализации задуманного. В целом для Госслужбы занятости не представляло большого труда отобрать требуемое число участников из общего числа зарегистрированных безработных и желающих работать. Но нужно было решать задачу не просто по количественному принципу. В первую очередь учитывалось желание потенциального участника заняться своим конкретным делом. Одному для этого не хватало несколько голов скота, другому надо было обзавестись средствами и инструментами для портного или парикмахера. Все это стартовое имущество или хозяйство все в министерстве называют активами. Но даже если активы будут предоставлены, будут ли у людей, приступающих к самостоятельной деятельности, элементарные условия, скажем, для содержания и выпаса животных, помещения для той же парикмахерской? И об этом надо было позаботиться.

Но и это не все. Предположим, условия для самозанятости имеются, но хватит ли человеку навыков, знаний, чтобы эффективно их использовать? То есть каждому участнику надо было дать хотя бы минимальные знания в той сфере, которую он выбрал и помочь усвоить азы элементарного ведения своего дела с пониманием спроса и предложения, экономики хозяйства…

Кроме того, начинающий малый предприниматель должен уметь учитывать специфику своего региона и представлять перспективу своего дела. Эти знания участники программы получили в течение двухмесячного обязательного курса под названием «начни и развивай свой бизнес».

Процесс отбора участников программы был, в принципе, завершен к августу прошлого года, то есть всего через четыре месяца после распоряжения президента. А уже в ноябре начался процесс защиты каждым участником своего проекта деятельности.

Тысячи занятых достойным трудом граждан

Кого-то могут смутить понятия «обучение», «защита», но это еще раз говорит о том, насколько серьезно подходили организаторы к подготовительной деятельности. Тренеры скрупулезно разъясняли участникам философию программы, стоящие перед ними проблемы и пути их преодоления. Затем каждому поручили подготовиться к подробному обоснованию своего будущего дела перед авторитетной комиссией, что несколько напоминало дипломную защиту студентов.

Масштабы и серьезность проделанной работы можно продемонстрировать цифрами. Из 1819 отобранных вначале человек лишь 1644 представителя 84 городов и районов страны были допущены к защите. Успешными были сочтены бизнес-планы всего 1385 участников.

Как положительный фактор стоит отметить, что 84% одобренных бизнес-планов были рассчитаны на сельское хозяйство, в основном животноводство и птицеводство. Еще 9,4% победителей видели себя в сфере услуг (салоны красоты, парикмахерские, компьютерные салоны, портные, автомойки и авторемонт) и лишь 6,6% - в производственной сфере. Сегодня для реализации бизнес-планов претендентов министерство уже приобрело и передало необходимые активы 825 участникам из различных городов и районов страны. Правда, еще год будут проводиться мониторинги хозяйств новых самозанятых, и лишь по истечении этого срока они, при соблюдении всех требований и норм, получат в собственность те предоставленные государством активы.

В ближайшее время возможность самореализации будет предоставлена новым участникам программы. Еще около полутора тысяч нуждающихся в помощи людей, на иждивении многих из которых по-восточному большие семьи, заживут самостоятельной и вполне обеспеченной жизнью.

Сегодня президент Ильхам Алиев помогает им встать на ноги, а завтра они уже сами будут помогать в становлении другим предпринимателям и активно вносить свою лепту в развитие экономики страны, увеличивая доходы собственной семьи, платя налоги в казну, и собственно говоря, участвуя в процессе создания добавочной стоимости, что также предусмотрено государственной программой. В этом и кроется суть социального новшества главы государства.

Неимущим – работу, соцвыплаты – только нетрудоспособным

Результаты первого этапа внедрения самозанятости для ныне обеспеченных социальными пособиями людей настолько впечатлили правительство страны, что в следующем году и последующие года намечено увеличить число привлеченных к этому процессу от пяти до десяти тысяч человек ежегодно. Но и это еще не все. С особыми трудностями, как известно, при устройстве на работу сталкивается молодежь. И теперь решено вплотную заняться молодыми, помочь им войти во взрослую жизнь самодостаточными людьми. В этой связи министерство разработало новую программу к реализации которой планируется приступить в сентябре этого года.

Одним словом, министерство поставило перед собой новую цель – трансформировать систему социального потребления в систему поддержки домохозяйств, поощряя тем самым развитие ненефтяного сектора и реализуя главный принцип социального государства – обеспечение адресными социальными пособиями лишь нетрудоспособного населения страны.