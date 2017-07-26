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Арестован владелец «Чудо печки» Заявление Генпрокуратуры

Автор: Отдел информации 

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было проведено расследование в отношении владельца ООО «Чудо печка» и ООО «ЧП Агро» Чингиза Джалилова по факту присвоения им денежных средств, полученных в банках в виде кредита на имя различных юридических и физических лиц, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, в входе следственно-розыскных мероприятий было установлено, что Чингиз Джалилов войдя в преступный сговор с председателем Совета директоров ЗАО Bank Standard Салимом Криманом, получил в этом банке кредит в размере 21 миллион 874 тысячи манатов, в том числе из средств местных и иностранных инвесторов, а также с депозитов. Этот кредит был получен Ч.Джалиловым без разрешения Наблюдательного совета банка под залог недвижимости, стоимость которой была искусственно завышена. Кредиты были оформлены на имена родственников владельца «Чудо печки», а также на имена различных сотрудников его компании. Кредиты были выданы якобы на строительство дач, покупку земли и т.д.

Затем Чингиз Джалилов на основании кредитных договоров, создав видимость того, что не может вернуть деньги банку, несколько раз провел реструктуризацию долга, изменив условия кредитного договора. Таким путем он и Салим Криман присвоили 13 миллионов 962 тысячи манатов.

Ч.Джалилову предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (Присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями» УК Азербайджана). Решением суда в его отношении применена мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по делу в целях определения других виновных по делу, а также в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба.

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Арестован владелец «Чудо печки» Заявление Генпрокуратуры
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