В Нахчыване повысили цены за проезд

С 25 июля стоимость проезда в общественном транспорте в Нахчыванской Автономной Республике повышена на 50%, сообщает Turan.

Информацию подтвердили в Министерстве транспорта НАР.

Стоимость проезда на внутригородских автобусах в автономии повышена с 20 гяпик до 30 гяпик. При этом Минтранс отмечает, что это не связано с удорожанием бензина.

"Повышение тарифа на проезд в пассажирских автобусах является результатом роста цен на запасные части в связи с девальвацией маната", — подчеркивает транспортное ведомство НАР.