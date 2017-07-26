Гаджи Ибрагим Неграмский основал новую «Авесту» с капиталом в 10 манатов

Кредитный олигарх Гаджи Ибрагим Неграмский зарегистрировал новую компанию ООО Avesta Group of Companies. Как передает АПА, об этом говорится в объявлении в газете Vergilər.
Компания прошла регистрацию 12 мая этого года. Уставный капитал компании составляет 10 манатов.
Примечательно, что название компании дублирует название старого холдинга бизнесмена.
Avesta во главе с Гаджи Ибрагимом Неграмским стала известна благодаря попытке реализации грандиозного проекта строительства искусственных островов Khazar İsland. Стоимость проекта оценивалась в десятки миллиардов долларов. В итоге проект был забыт, а Гаджи Ибрагима Неграмского заподозрили в присвоении многомиллионных кредитов из Межбанка.