Крупнейший банк Европы подвергся хакерским атакам

Крупнейший банк Европы — итальянский UniCredit был взломан хакерами. Причем киберпреступники делали это несколько раз, последний случай был зафиксирован в июне-июле этого года. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

— Банк подвергся информационному проникновению в Италии посредством неавторизованного доступа к данным итальянских клиентов, относящихся исключительно к личным займам, — говорится в заявлении UniCredit.

В связи с атакой хакеры могли получить информацию о международных номерах счетов клиентов. При этом в банке пояснили, что пароли и счета остались в безопасности.