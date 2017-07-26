Начало недели оказалось весьма богатым на события, связанные с глобальной политической ситуацией, которая в свою очередь напрямую зависит от пертурбаций в Вашингтоне, столице глобального гегемона. А происходящие там события далеки от той привычной картины здоровой политической конкуренции и взаимовыгодного сотрудничества в рамках слаженной государственной машины.

Налицо общий разлад

И причиной его является личность президента США Дональда Трампа. Самое опасное, что этот разлад начался в преддверии возможного, а, по мнению многих аналитиков, и неминуемого глобального политического кризиса. И главными участниками этого кризиса, кроме США, являются Россия, как основной субъект международной напряженности (здесь и вопрос Украины, и Сирии, а теперь уже и Грузии, хотя последняя остается пока вне поля зрения международного сообщества), и Европейский Союз, который с одной стороны является главным союзником США, а с другой имеет определенный уровень экономического взаимодействия с Москвой.

Естественно, что любое глобальное возмущение так или иначе отразится и на Азербайджане. Тем более, что мы граничим как с Россией, так и с Ираном, который также является активным участником геополитической игры, разворачивающейся преимущественно в нашем широком географическом регионе. И поэтому необходимо понять, что происходит, и чем все это чревато для Азербайджана …

Начнем с того, что упомянутый нами разлад в Вашингтоне обрел в последние дни весьма интересные очертания. Изначально было ясно, что Трампу придется весьма туго в его отношениях с законодательной властью, пусть и контролируемой его однопартийцами. Однако отсутствие необходимого для столь важного поста политического опыта сказалось и на взаимоотношениях Трампа с его же собственной администрацией. Если советник по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку всего через каких-то три недели после своего назначения, из-за разразившегося скандала в связи с появившейся информации об обсуждении антироссийских санкций с послом РФ в США С. Кисляком, то пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уже сам 21 июля во время брифинга подал в отставку, выразив свой протест Дональду Трампу, в связи с назначением финансиста Энтони Скарамуччи на должность директора Белого дома по связям с общественностью.

В конце прошлой недели появились и сообщения о явном недовольстве Трампа своим генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, который в марте 2017 года официально взял самоотвод от расследования любых дел, связанных с обвинением России во вмешательстве в американские выборы. Именно за это в своем недавнем интервью американский президент чрезвычайно резко отчитал Сешнса, дав ему понять, что ожидает его отставки. Дословно Трамп заявил, что если бы знал, что Сешнс не собирается ничего делать в этом отношении, он не стал бы назначать его на столь высокий пост. Довольно ясный намек.

Распад команды

И вот буквально на днях стали поступать сведения, что госсекретарю США Рексу Тиллерсону подобная открытая критика собственного назначенца со стороны Трампа показалась верхом непрофессионализма. Как передает авторитетный американский новостной канал CNN, ссылаясь на достоверные источники, подобное разочарование привело к тому, что Тиллерсон серьезно рассматривает возможность своей отставки с поста главы внешнеполитического ведомства. И хотя пресс-служба Госдепа отрицает эту информацию, дыма без огня не бывает...

Трамп всегда пытался позиционировать себя в качестве профессионального и удачливого менеджера, чтобы хоть как-то оправдаться за отсутствие политического опыта. Тем не менее, оказалось, что и менеджер из него далеко не самый лучший. Он всегда хвастался своим умением находить нужных людей, но придя в Белый дом так и не смог создать эффективную команду. И поэтому не только в Конгрессе, но и в самой исполнительной власти, которая формально подчиняется президенту, позиции Трампа оказались не столь сильны, как ожидалось.

Понятно, что внесистемный политик, который и политикой-то особо не занимался, априори не может иметь собственной команды, и вынужден опираться на опытных профессионалов, имеющих хоть какой-то управленческий опыт. А профессионалы, тем более в США, довольно независимы и имеют собственное суждение по тому кругу вопросов, который им поручили. Тем более, что, еще раз повторим, у Трампа никогда не было соответствующего опыта. Даже свой бизнес он всегда строил больше по наитию, чем на основе долгосрочной продуманной стратегии. Не зря он четыре раза объявлял себя банкротом! Проблема в том, что президент США не может объявить себя банкротом и уйти от ответственности, и перед современниками, и перед историей.

И вся эта весьма сложная ситуация накладывается на растущее напряжение в отношениях с Россией. Растущее несмотря, а может и вследствие, прошедшей встречи Трампа с президентом Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Да, встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, и на ней даже были достигнуты некие договоренности. Мы уже писали о том, что еще рано судить об эффективности любых достигнутых договоренностей, учитывая специфику американской системы сдержек и противовесов. И вот настало время Конгресса США дать свой ответ. И он его дал в виде проекта нового пакета достаточно жестких и суровых санкций против России. Сенатор-демократ Бен Кардин весьма образно заявил: «Практически единый конгресс отправляет президенту Путину четкое послание от имени американского народа и наших союзников. И нам нужен президент Трамп, чтобы помочь доставить это послание».

Стоит особо отметить, что предложенный билль, который уже принят Палатой представителей, касается не только России, но и Ирана, и Северной Кореи. Вот такая интересная компания. При этом, относительно России, законопроект предусматривает ужесточение уже существующих санкций, введенных американскими властями в отношении нескольких крупных секторов российской экономики после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе, а также санкции за возможное вмешательство России в американскую избирательную кампанию.

Хотя законопроект ужесточает санкции против России, одни из самых серьезных изменений касаются полномочий самого президента США, что говорит о серьезном недоверии президенту со стороны американских законодателей. В случае окончательного принятия законопроекта, Трамп не сможет в одностороннем порядке, без одобрения Конгресса, ослабить или отменить санкции в отношении России или же «существенно менять» принципы внешней политики.

Новая война

Данный законопроект будет рассмотрен в конгрессе в ближайшее время и станет довольно серьезным ударом по взаимоотношениям США с Россией. Фактически это будет объявлением новой холодной войны. При этом, несмотря на сравнительно недавнюю дружелюбную риторику по отношению к Москве, Трамп, судя по всему, не сможет использовать свое право вето.

Многочисленные противники Трампа, да и многие его вынужденные сторонники - республиканцы считают его недавние слова о необходимости налаживания отношений с Россией ярким выражением его наивности, в лучшем случае, или же некомпетентности в вопросах внешней политики, что также не в его пользу, но, по крайней мере, не может быть предлогом для импичмента.

А вот наиболее радикальный взгляд на это выражается в убежденности многих американцев в том, что вся эта игра с Путиным не что иное, как циничное прикрытие меркантильных, а то и предательских связей с российскими правительственными и олигархическими кругами. Естественно, что в данной ситуации любое действие Трампа, направленное на смягчение санкций против Москвы или даже на недопущение их ужесточения, может быть расценено его оппонентами в качестве доказательства его вины. Даже мягкая риторика в отношении Кремля будет лить воду на мельницу тех, кто жаждет изгнания Трампа из овального кабинета.

Именно поэтому новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает проект новых санкций против России и Ирана. «Администрация поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности», – сказала она в интервью американскому телеканалу ABC News. По ее словам, администрация Трампа продолжит совместную работу с палатой представителей и сенатом конгресса США, «чтобы ввести в действие эти жесткие санкции против России, пока ситуация на Украине не нормализуется».

В своей статье о возможности импичмента Трампа мы писали, что республиканцы попытаются использовать выпавший шанс для оказания большего давления на самого Трампа и принуждения его к сотрудничеству, точнее к беспрекословному исполнению всех партийных директив и соответствию требованиям республиканского руководства. Именно от голосов республиканцев зависит судьба Трампа на посту президента, и он это несомненно понимает, несмотря на отсутствие политического опыта. Учитывая сложную ситуацию в исполнительной власти, ему не с руки усугублять и так уже сложные отношения с Капитолийским холмом.

И потому это поведение Трампа после слов о «потрясающей» встрече с Путиным, не должно вызывать особого недоумения. Как Трамп не может никак определиться со своей командой, также он не может определиться и со своим внешнеполитическим курсом.

До сих пор мировое экспертное сообщество ломает голову на тему, что же из себя представляет внешнеполитическая доктрина Дональда Трампа. Полгода прошли со дня инаугурации, но ясного ответа на этот вопрос получить так и не удается. «Америка прежде», борьба с ИГИЛ и экономический национализм – это те лозунги, с которыми Трамп шел на выборы, и которые в первую очередь были адресованы внутренней аудитории. Естественно, что те аспекты его внешнеполитического курса, если таковой имеется, которые могут навредить интересам США будут тихо, но стабильно торпедироваться политическим истеблишментом.

Именно система сдержек и противовесов является тем механизмом, который удерживает сегодня США от совершения непоправимых ошибок на международной арене. Проблема в том, что главным выразителем интересов страны на мировой арене продолжает оставаться глава государства, а его репутация в глобальном масштабе оказалась изначально подмоченной, и действия Трампа на посту президента не только не улучшили ситуацию, но наоборот еще больше снизили его престиж, как за рубежом, так и внутри страны.

Во всей этой ситуации, большой проблемой для России, да и для самого Трампа (особенно если подозрения его оппонентов по поводу связей с Кремлем будут иметь под собой доказательное основание), является редкое единодушие демократов и республиканцев в своем негативном отношении к Москве и проводимой ею внешней политике. И в связи с этим у Белого дома и Госдепа весьма ограниченное поле для маневрирования. Собственно говоря, его попросту нет. Американский политический истеблишмент жаждет наказания России, что и выразилось в подготовленном проекте жестких санкций.

Во время предвыборной кампании 2016 году мы неоднократно писали о том, что Трамп является аутсайдером и заявленным оппонентом политического истеблишмента в Вашингтоне. И в то же время мы указывали на то, что ему придется все-таки работать с этим истеблишментом и играть по давно уже установленным правилам. Время все расставляет по своим местам.

Со дня инаугурации и до сих пор Трампу не дали и минуты вздохнуть свободно и хоть как-то приблизиться к выполнению тех, будем откровенны, химерических обещаний, данных им простым обывателям. К примеру, он несколько раз «замахивался» на Obamacare, но так и не смог до сих пор реформировать американскую систему здравоохранения. Уже через несколько дней после вступления в должность Трамп заявил, то не думал, что будет так сложно. А ведь чем дальше, тем сложнее. Нет никаких сомнений, что сфера бизнеса и политики кардинальным образом отличаются друг от друга. Да, в современных развитых государствах Запада бизнес и политика очень тесно взаимодействуют, но это взаимодействие чаще всего ограничивается влиянием этих сфер друг на друга. Но политику делают все-таки профессиональные политики, а бизнесом занимаются бизнесмены. Не каждый бизнесмен сможет стать по настоящему профессиональным политиком, и не каждый политик сможет добиться успеха в бизнесе. Есть исключения, например, бывший мэр Нью-Йорка и один из богатейших предпринимателей мира Майкл Блумберг. Но Трамп не Блумберг. Мы уже упомянули о его банкротствах. И во всей этой ситуации ему не остается иного выхода, как следовать в фарватере разворачивающихся событий.

Что же касается влияния санкций на Россию, то здесь гораздо важнее экономических показателей для российской политической элиты будет вопрос того воздействия, которое эти санкции окажут на них, т.е. на представителей окружения Путина. Ведь этот новый пакет предусматривает в том числе санкции против олигархов, близких к Путину. Согласно документу, Минфину США необходимо будет подготовить отчет по всем российским «олигархам» и «госкомпаниям» на тему их «близости» к власти! С прицелом на дальнейшее введение против них персональных санкций.

В предыдущих статьях мы уже говорили, что в окружении Путина уже давно тлеет определенное недовольство застоем в отношениях с США. При всем том, что именно Америку кремлевские пропагандисты выбрали в качестве главного козла отпущения за все испытываемые Россией проблемы, политическая элита страны продолжает питать нежные чувства к этой заокеанской стране. Не зря многочисленные отпрыски российских чиновников получают образование, ведут бизнес, да и просто живут в Соединенных Штатах. Именно поэтому на администрацию Трампа возлагались столь большие надежды по улучшению двусторонних отношений. Теперь же эти надежды тают с угрожающей скоростью. И в ответ на санкции в российском руководстве будут расти политические акции сторонников еще более жесткого и агрессивного внешнеполитического курса.

Игры в патриотизм или в духовные склепы

Западные эксперты по этому поводу считают, что устоявшееся мнение о всесильности Путина на российской политической арене является преувеличением. Путину все же приходится считаться с мнением своего довольно многообразного и пестрого в своих взглядах окружения. Со своей стороны хочется добавить, что игры Кремля в патриотизм и т.н. «духовные скрепы» привели к формированию у большинства населения такого образа мышления, при котором россияне ныне пребывают в весьма озадаченном состоянии. Старая христианская заповедь подставить другую щеку ныне не в модах в России. Создав из Америки образ врага и внедрив в умы граждан идею об особой миссии России, теперь сложно объяснить отсутствие ответных мер на действия Вашингтона.

А слабость в России не в чести. Как говорится, слабость – это приглашение к агрессии. И не важно, во внешней или внутренней политике. Путин и его окружение сами себя загнали в угол, выходом из которого может быть лишь более агрессивная внешняя политика. А она в свою очередь может привести к еще большей изоляции России. При ином же ходе развития событий, если Путин пойдет на попятную, то это может реально стоить ему президентства.

Ответ за Путиным

Таким образом, если недавно мы говорили лишь о возможности импичмента Трампа, то теперь на кону стоит и президентство Путина. Но если возможный импичмент Трампа станет пусть и болезненным для США, но все-таки техническим вопросом (новый президент Пенс, скорее всего, все расставит по своим местам), то потенциальный уход Путина чреват весьма серьезными последствиями для всего постсоветского пространства.

Вопрос лишь в том, пойдет ли Путин на смягчение внешней политики, чтобы избежать санкций и ухудшения экономического положения страны, оставив своим преемником либерально мыслящего политика, или же, наоборот, начнет закручивать гайки во внутренней политике и проводить крайне агрессивную внешнюю политику вплоть до военных действий в уже тлеющих горячих точках региона.

Возможности для маневра здесь не велики, но могут потенциально спровоцировать глобальное противостояние. Это и Донбасс, и Приднестровье, и русскоязычное население Прибалтики, которое могут внезапно мобилизовать, это и ползучая бордеризация в Грузии, которая напрямую затрагивает интересы и нашей страны. Наконец, это Сирия, в которой кроме России задействован еще целый ряд государств мира. Лишь время покажет, по какому пути пойдет Путин. Нам остается только пристально следить за разворачивающимися событиями, надеяться на лучшее и готовиться к худшему…