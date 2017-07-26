Подписаться на уведомления
 

Террористы похитили группу геологов в Нигерии

 

Неизвестные террористы похитили геолого-разведочную группу примерно из десяти человек на северо-востоке Нигерии. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководство Нигерийской национальной нефтяной корпорации (НННК), по заказу которой геологи выполняли работы по поиску нефти.

"Около десяти сотрудников департамента геологии Университета Майдугури были похищены, предположительно, членами [радикальной исламистской секты] "Боко харам", - заявил официальный представитель компании Нду Угамаду. По его информации, это произошло во вторник вечером в деревне Джиби в штате Борно. Среди похищенных - ученые, водители и другие члены команды.

Университет Майдугури также подтвердил пропажу своих сотрудников, не вернувшихся во вторник из района поисков нефти.

НННК начала геолого-разведочные работы в районе бассейна озера Чад в 2016 году, вскоре после того как нигерийским вооруженным силам удалось вернуть под контроль правительства большую часть территорий штатов Борно, Йобе и Адамава, ранее захваченных группировкой "Боко харам". С 2009 года ее боевики убили по меньшей мере 20 тыс. человек, около 2,6 млн стали беженцами и перемещенными лицами.

201 просмотров


Старости
Средний класс Азербайджана устремился в Чехию
Средний класс Азербайджана устремился в Чехию новый виток
Наша погода
Сегодня 33° / 24°
27 Июл 33° / 24°
28 Июл 34° / 24°
29 Июл 35° / 26°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   1.9798 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Кинул брата азербайджанского министра и оказался на скамье подсудимых
Украина прекратила поставки электричества в Донбасс
В Греции арестовали россиянина, отмывшего $4 млрд через биткоины
В Кабуле предотвращен теракт
Россиянин тайно пытался провезти в Азербайджан десятки тысяч долларов
Пхеньян скоро создаст ракету, способную достичь США Американские источники
Жертвами наводнений в Индии стали почти 200 человек
Порошенко проверят на госизмену
Цепная авария на трассе Баку — Газах Фото; видео
Турция ответила Израилю и напомнила об Османской империи
МИД и Минобороны выступили с совместным заявлением
Российскую журналистку выдворили из Украины
Госдеп: В Украине российских танков больше, чем у всей Европы
Дело бывшего российского министра передано в суд
Террористы похитили группу геологов в Нигерии
Путин и Трамп под обломками новой войны наша аналитика
Крупнейший банк Европы подвергся хакерским атакам
Гаджи Ибрагим Неграмский основал новую «Авесту» с капиталом в 10 манатов
Магомедов откусил ухо депутату за отказ выпить
В Нахчыване повысили цены за проезд
Более 60% грузин назвали себя безработными
Вокалист Rammstein прибыл в Баку
В Баку сохранится ветреная погода
Берлин приостановил продажу подлодок Израилю из-за подозрений в коррупции
Москва назвала Вашингтон источником опасности
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться