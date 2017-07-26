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Дело бывшего российского министра передано в суд

 

Дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взяточничестве, направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом заявила судья в Мосгорсуде, передает ТАСС. На заседании рассматривается жалоба на очередное продление Улюкаеву срока домашнего ареста.

«Следователь на заседание не явился, но прислал отзыв, в котором указал, что в настоящее время дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — цитирует ее агентство.

Как напоминает агентство, ранее следствие заявляло, что СК планирует передать дело бывшего главы Минэкономразвития в суд до конца лета.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за законную выдачу положительного заключения по сделке о приобретении госпакета акций «Башнефти». В тот же день его отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.

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