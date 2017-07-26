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Госдеп: В Украине российских танков больше, чем у всей Европы

 

Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что в Украине российских танков больше, чем есть у всей Западной Европы. Об этом он сказал в интервью Настоящему времени в ходе своего визита в Украину.

"Во-первых, Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент", - сказал Волкер.

Он отметил, что еще больший контингент находится в России возле украинской границы, отметив, что Москва имеет на это полное право.

Представитель Госдепа подтвердил, что администрация президента Дональда Трампа действительно рассматривают вопрос поставки оборонительно оружия украинским властям.

"Это решение никак не "спровоцирует" Россию сделать что-то, чего они еще не сделали. И это никак не может изменить баланс сил", - подчеркнул Волкер.

Он отметил, что американскими поставками Украина сможет защитить себя, "если Россия предпримет дальнейшие шаги на украинской территории".

"Россия говорит, что не делает ничего такого и не собирается этого делать. Если это так - поставка защитных вооружений тогда не несет ни для кого никакого риска", - подчеркнул он.

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