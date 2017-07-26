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Турция ответила Израилю и напомнила об Османской империи

Автор: Отдел информации 

Пресс-секретарь МИД Турции Хусейн Мюфтюоглу ответил на сообщение пресс-службы МИД Израиля, передает haqqin.az со ссылкой на издание SABAH.

«Мы осуждаем циничные заявления пресс-секретаря МИД Израиля»,- заявил Мюфтюоглу.

«Во времена Османской империи представители разных религий и конфессий жили бок о бок и свободно исповедовали свою религию. Толерантность Османской империи должна быть лучше всех известна евреям. Безопасность еврейской общины и сейчас обеспечивается Турцией. Израиль должен вести себя благоразумно и убрать все препятствия для свободного вероисповедования в мечети Аль-Акса», - заявил представитель турецкого МИД.

Напомним, что пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон назвал необоснованным обвинение в адрес его страны, произнесенное турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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