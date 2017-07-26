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Порошенко проверят на госизмену

 

Печерский суд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении президента Петра Порошенко. Об этом в Facebook сообщил бывший первый замглавы Генпрокуратуры Ренат Кузьмин.

Он опубликовал в соцсети решение суда от 25 июля.

«Как видите, суд обязал Службу безопасности Украины зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13.02.2017», — написал Кузьмин.

По его версии, госизмена Порошенко выражается в том, что он «в период с 2013 по 2017 год через принадлежащую ему Липецкую фабрику "Рошен" финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет на Донбассе как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины».

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