Жертвами наводнений в Индии стали почти 200 человек

За текущее лето из-за наводнений в Индии погибли не меньше 182 человек, передает издание Times of India.

Причиной катастрофы стали непрерывные муссонные дожди, которые только усиливаются в последние дни. Наиболее сложная ситуация наблюдается в штате Гуджарат на западном побережье. Здесь погибли 83 человека, из которых девять — только за последний вторник. Эвакуировать пришлось 36 тыс. жителей.

В соседнем штате Раджастхан ситуация усугубилась на этой неделе — во вторник здесь погибли восемь человек, при том, что общее число жертв составляет 12 человек.

Вторым по смертности в этом году пока является штат Ассам в северо-восточной части Индии, — там сообщают о 77 погибших, однако дожди в этом регионе постепенно стихают и ситуация стабилизируется.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в связи с чрезвычайной ситуацией объявил о выделении $77 млн пострадавшим округам, а также компенсации родственникам погибших и пострадавших.