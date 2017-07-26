Аналитики американской военной разведки выступили с тревожным прогнозом. На основе анализа разведданных, в том числе полученных от южнокорейских партнеров, эксперты пришли к выводу, что в 2018 году Северная Корея сможет создать и испытать "надежную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с ядерным оружием", сообщает The Washington Post.

Ранее в американском разведсообществе считали, что такая ракета появится не ранее 2020 года.

По оценкам аналитиков, к следующему году программа будет продвигаться от прототипа до сборочной линии. Таким образом, отмечают в разведывательном подразделении Пентагона, Пхеньян резко сократит сроки создания ракеты с ядерной боеголовкой, которая может ударить по континентальной части Соединенных Штатов. Причем, потенциально это может произойти еще до того, как США модернизируют свою национальную систему противоракетной обороны.

По данным издания, новая оценка агентства разведки Пентагона, которое в течение двух лет анализировало испытания МБР Северной Кореи, показывает, что данная программа демонстрирует удивительные технические достижения ученых-оружейников страны, которая практически изолирована от мирового сообщества и продолжает их, несмотря на угрозу новых жестких санкций.

Прогнозы американских военных аналитиков совпали с данными южнокорейской разведки, эксперты которой также полагают, что Северная Корея находится на заключительном этапе разработки ключевых технологий, необходимых для запуска ядерной боеголовки по целям, находящимся за тысячи километров.