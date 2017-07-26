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Россиянин тайно пытался провезти в Азербайджан десятки тысяч долларов

Автор: Отдел информации 

При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, вылетающих рейсом Москва – Ленкорань, сотрудники таможни задержали гражданина России, который пытался незаконно провезли крупные денежные суммы, передает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Домодедовской таможни.

«В ходе досмотра ручной клади гражданина сотрудники таможни обнаружили наличные денежные средства в размере 65 тысяч долларов США и 220 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Согласно таможенному законодательству при перемещении наличных денежных средств в размере более 10 тысяч долларов США в эквиваленте они подлежат обязательному письменному декларированию.

Таким образом, мужчина превысил сумму, допустимую к перемещению, более чем в пять раз. В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств».

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