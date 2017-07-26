В Греции арестовали россиянина, отмывшего $4 млрд через биткоины

В Греции арестовали россиянина, разыскиваемого в США за отмывание $4 млрд через биткоин-транзакции. Об этом сообщает The Associated Press.
Его имя не называется. Уточняется, что он владеет одним из крупнейших в мире сайтом по киберпреступлениям.
В Греции арестовали россиянина, разыскиваемого в США за отмывание $4 млрд через биткоин-транзакции. Об этом сообщает The Associated Press.
Его имя не называется. Уточняется, что он владеет одним из крупнейших в мире сайтом по киберпреступлениям.
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