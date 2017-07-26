В Кабуле предотвращен теракт

Боевики радикального движения «Талибан» планировали совершить в столице Афганистана Кабуле крупный теракт с использованием 2,5 тонны взрывчатых веществ, сообщает Росбалт.
Грузовик с 50 мешками взрывчатки был обнаружен спецслужбами Афганистана в округе Чахар-Асиаб провинции Кабул. По данным разведки, оттуда боевики планировали перевезти свой груз в столицу.
В Национальном директорате безопасности (NDS) страны возможный теракт назвали «жутким», а также назвали имя человека, который планировал совершить нападение. При этом неизвестно, удалось ли его задержать.