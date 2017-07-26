Кинул брата азербайджанского министра и оказался на скамье подсудимых

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился суд по уголовному делу Самира Набиева, обвиняемого в мошенничестве.

Согласно обвинительному акту, в 2015 году С. Набиев предложил Аликраму Джамалову организовать совместный бизнес. Аликрам Джамалов является братом министра оборонной промышленности Явера Джамалова. Обвиняемый попросил А.Джамалова вложиться в магазин электрического оборудования Brend Elektrik на улице Джейхуна Гаджибейли Насиминского района, который арендовал и реализовывал там товар. Взамен он обещал А.Джамалову половину прибыли.

А. Джамалов согласился и 3 ноября 2015 года в офисе по адресу Ага Нейматулла в Наримановском районе передал С. Набиеву 18 тыс. манатов, а 1 февраля 2016 года еще 3 993 маната. С. Набиев, присвоив средства, не вернул А. Джамалову деньги.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой выступил государственный обвинитель. Он заявил, что вина обвиняемого была полностью доказана во время судебного следствия.

Гособвинитель попросил лишить С.Набиева свободы сроком на 9 лет.