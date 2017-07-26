Украина прекратила поставки электричества в Донбасс

Власти Украины с 26 июля прекратили перетоки электроэнергии с неконтролируемыми районами Донецкой области; в настоящее время Киев не поставляет электричество в "ЛНР" и "ДНР", сообщил исполняющий обязанности директора оператора объединенной украинской энергосистемы компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает РИА Новости.

С 00:00 26 июля 2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория отдельных районов Донецкой и Луганской области пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", — написал Ковальчук на своей странице в Facebook.

По его словам, потребности этих территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом, а также другими производителями электроэнергии на неподконтрольных территориях.