«Каждый раз, когда происходит либо намечается какое-то сближение или совместные действия Грузии с Западом или же с блоком НАТО, Россия предпринимает подобные демарши». Так в беседе с haqqin.az руководитель Ассоциации конституционных демократов (Кадетов) Грузии, аналитик Теймураз Туманишвили прокомментировал военные учения России на оккупированной грузинской территории и продолжающееся перемещение «административной границы» вглубь территории Грузии.

По его словам, в нынешнем осуществлении так называемой «бордеризации» (установлении границ. - Ред.) нет ничего нового.

«Россия всегда так действовала на Кавказе – Северном и Южном. Создавались определенные территории, анклавы, сеялся антагонизм между народами», - говорит Туманишвили.

Сейчас, по его мнению, обязательно нужно задействовать международные механизмы, чтобы приостановить опасный процесс.

Что касается угроз для Азербайджана и возможности того, что Россия попытается пробить коридор к своей военной базе в Армении через территорию Грузии, то Туманишвили в этом сомневается, ведь за этим последуют очень серьезные процессы как на дипломатическом, так и на других уровнях. "Но здесь надо рассматривать проблему комплексно. Это все - звенья одной цепи, и на Южном Кавказе многое взаимосвязано. Речь идет и об энергетических магистралях, которые связывают Грузию, Азербайджан и Турцию», - отметил собеседник.

По его словам, необходимо применить механизмы, которые остановят настоящую бордеризацию. «Вы же понимаете, что это - не граница, это - демаркационная линия, которая почему-то, так скажем, все время «мигрирует» на юг».

Туманишвили считает необходимым подключение таких региональных держав, как Иран, Турция и Азербайджан, для того, чтобы эту демаркационную линию была "заморожена". «И это будет большой плюс для нас всех. Ведь рядом находятся важные объекты – Баку - Супса, автомагистраль. Это тот самый коридор, который связывает три союзных государства – Азербайджан, Грузию и Турцию».

В свою очередь руководитель Центра исследований безопасности и международных отношений Грузии Ника Читадзе в беседе с haqqin.az отметил, что проблема так называемой «бордеризации» - передвижение линии вглубь территории Грузии, связана с внешнеполитической ориентацией страны.

«Это ответ России на сближение Грузии с Западом, в том числе в рамках европейского «Восточного партнерства». Кроме того, Россия старается внести панику в грузинское общество, связанную с передвижением оккупационной линии», - отмечает собеседник.

По мнению Читадзе, Россия старается еще и ослабить транзитный потенциал Грузии, отпугнуть инвесторов и туристов.

«Что касается угрозы для Азербайджана, то здесь может возникнуть проблема, если Россия установит контроль над главной автомобильной магистралью Грузии, что, конечно же, повлияет на внешнюю торговлю Азербайджана. Речь, в первую очередь, идет о внешнеторговых операциях Азербайджана через Грузию с Турцией.

Что касается трубопровода Баку - Супса, то Россия через марионеточный режим «Южной Осетии» может потребовать от Грузии оплату транзита», - говорит эксперт.

Собеседник не верит в версию, будто Россия собирается пробивать коридор в Армению через Грузию.

«У РФ есть сухопутное сообщение с Арменией через легальный контрольно-пропускной пункт Грузии – Верхний Ларс. Так что, повторюсь, Россия, в первую очередь намерена ослабить транзитный потенциал Грузии, отпугнуть туристов и инвесторов, вызвать панику в грузинском обществе и отомстить Грузии за ее внешнеполитические приоритеты», - подчеркнул Читадзе.