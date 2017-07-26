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Москва и Вашингтон обменялись взаимными угрозами

 

Если Россия примет зеркальные меры в связи с арестом ее дипсобственности в США, то Вашингтон ответит на них. Об этом Интерфаксу сообщил источник в Москве.

«Американская сторона предупредила, что в случае принятия Россией мер в связи с арестом российской дипсобственности в США Вашингтон будет реагировать на них как на отдельный демарш, за которым последуют встречные действия», — пояснил собеседник агентства.

18 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече со старшим заместителем госсекретаря Томасом Шенноном заявил о том, что Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае продолжения блокирования своей дипсобственности в США.

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