Недавно состоялся визит президента Ильхама Алиева в Латвию. В рамках этой встречи на высшем уровне не только были подписаны важные документы, но также прошел представительный бизнес-форум, в котором приняли участие предприниматели двух стран. Ведущим партнером со стороны Азербайджана на нем выступил AZPROMO.

По итогам визита президента И.Алиева на вопросы о наметившемся азербайджано-латвийском стратегическом партнерстве haqqin.az ответил посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов.

- Во время визита президента Азербайджана в Латвию был подписан ряд документов, в том числе совместная декларация об установлении стратегического партнерства между двумя странами. Скажите, что включает в себя этот документ и как он отразится на двухсторонних отношениях? Что изменится?

- Азербайджан последователен в своей внешней политике. Латвия стала 11-й страной Европейского Союза, с которой мы подписали документ об установлении стратегического партнерства. В декларации, и это важно отметить, латвийская сторона в очередной раз подтвердила свою неизменную позицию в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе – это решение проблемы на основе суверенитета, территориальной целостности и ненарушения международно признанных границ Азербайджанской Республики.

Наряду с этой декларацией были подписаны другие, весьма важные соглашения. Это - меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта, связи и высоких технологий нашей страны и министерством транспорта Латвии по вопросам комбинированных грузоперевозок. Соглашение между министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и минэкономики Латвии о сотрудничестве в области госнадзора за безопасностью в строительстве станет серьезной основой для обмена опытом и взаимодействия между отраслями двух стран. А соглашение между нашими правительствами о сотрудничестве в сфере образования позволит углубить уже существующие взаимно полезные контакты. Все эти документы создают очень благоприятную атмосферу для дальнейшего развития двухсторонних отношений.

- За время Вашего пребывания в должности посла какие, по Вашему мнению, произошли наиболее важные события в межгосударственных отношениях?

- За год и три месяца, что я служу Чрезвычайным и полномочным послом в Латвийской Республике, проведена достаточно большая работа. Состоялись визиты в Баку министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевичуса и спикера парламента Латвии Инары Мурниеце , а также визит в Ригу спикера парламента Азербайджана Октая Асадова. Состоялись заседания межправкомиссий как в Баку, так и в Риге.

Особо хотелось отметить визиты в Баку президента Латвии Раймонда Вейониса - на 5-й глобальный Бакинский форум «Будущее международных отношений: сила и интересы» и экс-президентов Латвии - господина Валдиса Затлерса и госпожи Вайры Вике-Фрейберги. Наконец - официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Год был, как видите, достаточно насыщен событиями.

- На каком уровне, по Вашему мнению, находятся сегодня экономические взаимоотношения Азербайджана и Латвии и какой мы имеем тут исторический опыт? Что конкретно поставляет Латвия в Азербайджан и наоборот? Каковы перспективы сотрудничества, и в каких именно областях?

- Прежде всего, хочу отметить, что Латвия – наш большой друг. Между Азербайджаном и Латвией уже давно существует активный политический диалог, и мы сотрудничаем по многим направлениям.

К сожалению, надо признать, в том, что касается экономических отношений, в последнее время наблюдается определенный спад в товарообороте между нашими странами. С целью улучшения ситуации, в рамках официального визита президента Ильхама Алиева в Ригу, был организован бизнес-форум. Участвовать в нем выразили желание представители более полусотни крупных холдингов и компаний из Азербайджана и Латвии, которые заинтересованы в налаживании бизнес-контактов. Это - строительная, химическая, текстильная промышленность, пищевая индустрия, туризм, банковская и инвестиционная сфера и многое другое.

На форуме были представлены бизнесмены из различных отраслей экономики. Отрадно, что сразу же на форуме были подписаны четыре договора о сотрудничестве между компаниями двух наших стран. Пока что в Латвию из Азербайджана поступает, в основном, продукция ликеро-водочной отрасли, а из Латвии к нам идут мясо-молочные изделия, а также другие продовольственные товары. В ходе визита предприняты шаги, которые в корне изменят ситуацию.

- Хотелось бы подробней узнать о потенциале в сфере транспорта и международных грузоперевозок. Каковы здесь перспективы?

- Между Латвией и Азербайджаном есть многообещающие возможности для сотрудничества в транспортной области. В настоящее время Азербайджан ведет активную деятельность, связанную с созданием транспортного коридора «Север - Юг», по которому грузы из разных стран Азии пойдут в Восточную и Северную Европу, в Скандинавию - и наоборот.

Латвия, как одна из стран, расположенная в одной из наиболее важных частей этого коридора, заинтересована в активной работе этой транспортной инфраструктуры. Еще будучи послом в Тегеране, до моего назначения в Ригу, я активно занимался вопросами соединения железных дорог Азербайджана и Ирана и хорошо понимаю важность и актуальность соединения портов Балтийского моря с Азербайджаном и далее -с портами Персидского залива. В этом проекте заинтересованы страны Северной Европы, в особенности же Россия, Финляндия и Норвегия.

Во время встречи глав наших государств в Риге было решено, что на очередном этапе соответствующие профильные структуры должны начать взаимные консультации.

Не секрет, что многие государства не только в Европе, но и в Азии ищут альтернативу в транспортной и логистической сфере. Потому диверсификация грузопотоков – это веление времени. Мы хорошо видим, что перспективы здесь есть, и немалые.

Хочу добавить, что мы надеемся - вскоре будет установлено круглогодичное авиасообщение между Азербайджаном и Латвией – перевозки пассажиров и грузов станут постоянными.

- Есть сферы, которые формируют будущее – это образование, инновации. Как развивается сотрудничество межу высшими учебными заведениями двух стран, особенно в области инновационных технологий. Есть ли таковое между нашими академиями наук?

- На сегодняшний день в вузах Латвии обучается около 150 студентов из Азербайджана. Мы надеемся, что в обозримом будущем это число существенно возрастет. Наша страна, в свою очередь, может предоставить качественное высшее образование в обучении специалистов нефтегазовой промышленности, в изучении восточных языков, истории, экономики. Уверен: почва для сотрудничества у нас довольно общирная, а перспективы тут - многообещающи.