Грузины хотят НАТО и ЕС

Последний опрос, опубликованный Национальным демократическим институтом, показал, что большинство грузин считают правильным стремление правительства Грузии стать членом ЕС и НАТО, сообщает Georgia Today.

77% опрошенных одобряют намерение Грузии стать членом ЕС, 16% - считают это стремление неправильным.

Что касается НАТО, то 66% респондентов хотят видеть Грузию в составе блока, тогда как 23% - считают такое недопустимым.

При этом 23% грузин желают вступления Грузиии в пророссийский Евразийский Союз, куда входят Россия, Беларусь и Казахстан.