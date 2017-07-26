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Россия подняла по тревоге «Искандеры» в Осетии

 

Подразделения ракетной бригады Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии подняты по тревоге, задействованы ракетные комплексы "Искандер-М", сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В рамках проверки боевой готовности подразделения ракетной бригады общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в республике Северная Осетия-Алания, были подняты по тревоге… Привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М", — сказал Астафьев.

Он добавил, что особое внимание на учениях уделяется совершенствованию слаженности подразделения и профессиональных навыков личного состава при совершении марша, маскировке боевых машин и преодолению зараженных участков местности.

Отмечается, что ракетная бригада была сформирована в начале декабря 2015 года, на ее вооружение поступил ОТРК "Искандер-М". В состав бригадного комплекта входит более 100 единиц военной техники, в том числе самоходные пусковые установки, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, а также пункт подготовки информации.

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