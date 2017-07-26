Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства, сообщает издание «Вести» со ссылкой на сообщение в Facebook депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука.

«Мне подтверждают: это правда — грузинского Януковича Михо Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки», — говорится в сообщении нардепа.

По данным «Вестей», первым информацию о лишении Саакашвили гражданства распространил бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник главы МВД Арсена Авакова - Станислав Речинский.