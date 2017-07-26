В Москве мужчина покусал полицейских

Мужчина попытался сбежать от проверявших его на наличие наркотиков полицейских в центре Москвы: одного из них он укусил, а другому порвал штаны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошёл 11 июля.

"Полицейские патрулировали Болотную площадь и заметили мужчину, который при виде них заметно занервничал. Они решили проверить, нет ли у него наркотиков: сначала подошли и попросили документы, а затем спросили, нет ли у него запрещённых веществ. Мужчина стал прикрывать карман шорт и попытался сбежать", — рассказал агентству его информатор.

Однако, по его словам, это не помогло беглецу: полицейские настигли его. "В момент, когда полицейские схватили мужчину, он, не видя другого выхода, стал вырываться. Одного полицейского он укусил в руку и оторвал ему пуговицу, другого ударил коленом, порвав ему штаны", — добавил источник.

При этом были ли в итоге изъяты у задержанного наркотики, источник не пояснил.