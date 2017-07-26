Самолет, летевший по маршруту Гонконг - Баку, оказался под обстрелом: прямо над ним пролетела баллистическая ракета, запущенная Китаем, - передает haqqin.az со ссылкой на Daily Mail.

Запуск и пролет ракеты заснял Кристиан ван Хейст, голландский пилот грузового Boeing 747-8 Freighter. «Он летел из Гонконга в Баку, когда заметил запуск ракеты», - отмечает издание. Событие произошло в воскресенье, 23 июля, когда лайнер пролетал над Гималаями.

«Неожиданно мы заметили яркое пятно на горизонте, которое быстро росло и поднималось вверх. Сначала показалось, что это воздушный шар или странное облако, но через несколько секунд я понял, что это ракета. Я видел подобное раньше на видео и фотографиях, заметил типичную скорость и характеристики следа ракеты», - рассказал Кристиан ван Хейст.

По словам пилота, его самолет единственно находился в небе во время запуска ракеты.

«Мы знали, что часть китайского воздушного пространства к северу и югу от нашего маршрута были закрыты, но нам не сообщили, что ожидается ракетный пуск, так что это событие застало нас врасплох», - отметил ван Хейст.

Как выяснилось, ракета была запущена из запретной зоны к северу от траектории полета самолета ван Хейста. «Ракета пролетела над нами. Увидеть и испытать подобное можно только раз в жизни», - отметил пилот.