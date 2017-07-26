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Шойгу об активизации России на юге

 

Россия вынуждена повышать боевые возможности Южного военного округа и принимать симметричные меры по нейтрализации угроз национальной безопасности, заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"В этих условиях Россия вынуждена принимать симметричные меры по нейтрализации возникающих угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания, повышать боевые возможности Южного военного округа", — сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, с апреля в Румынии на постоянной основе размещено 16 самолетов тактической авиации Соединённых Штатов Америки и Великобритании. С начала года только США выполнили более 130 разведывательных полётов у наших южных рубежей. Кроме того, несколько дней назад на западном побережье Черного моря завершились крупномасштабные учения НАТО, в которых приняли участие свыше 25 тысяч военнослужащих из 22 стран.

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