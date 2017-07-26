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Глава ЦРУ назвал Китай основным соперником США

 

Директор ЦРУ Майкл Помпео считает, что основным соперником Соединенных Штатов на международной арене является Китай, а не Россия или Иран. Об этом он заявил в среду в интервью сетевому изданию "Washington Free Beacon".

"Я думаю, что из этих трех стран Китай имеет потенциал для того, чтобы составить наибольшую конкуренцию Америке в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал Помпео. У Китая, отметил он, есть "реальная экономика, которую он построил, в отличие от России, которая живет и умирает в зависимости от того, сколько баррелей нефти она может выкачать из земли".

Что касается иранской экономики, то она тоже недостаточно развита и не может сравниться по своему потенциалу с китайской, заявил директор ЦРУ.

Помпео также отметил, что Китай наращивает свой военный потенциал, который "направлен на противодействие военным силам США".

Говоря о заимствовании технологий Пекином, глава американской разведки выразил мнение, что Китай "старается либо украсть технологии США, либо убедиться, что может в борьбе с ними одержать победу, а чаще всего и то и другое"

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Глава ЦРУ назвал Китай основным соперником США
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