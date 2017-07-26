«Две стороны Азербайджана» - так назвал свое видео, снятое по заказу журнала Business Traveler Middle East, путешественник Доминик Эллис, побывавший в Баку и Габале.

Гостя Азербайджана Баку впечатлил своей бурной энергией. Ему очень понравились Центр Гейдара Алиева – строение, не имеющее прямых линий, и Flame Towers. Он особо отметил подсветку зданий.

Затем из «оживленного Баку» Эллис отправился в «спокойную Габалу», где получил еще больше впечатлений. Путешественник прокатился на канатной дороге, из кабинки которой открывается потрясающий вид на горы в облаках и леса.

Снял он и пасторальные виды: горную речку, пастуха с отарой овец.

Выложен ролик на английском языке. Впрочем, это не столь важно, ведь видео говорит само за себя!