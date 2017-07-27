Подписаться на уведомления
 

Park Cinema установил первый в Азербайджане лазерный кинопроектор

 

В кинотеатре Park Cinema, расположенном в торгово-развлекательном центре Park Bulvar, установлен лазерный кинопроектор нового поколения. Об этом сообщил директор по маркетингу сети кинотеатров Муса Ахундов.

В отличие от обычного, лазерный кинопроектор нового поколения обеспечивает высочайшие яркость и контрастность, позволяя видеть максимально четким изображение на большом экране. Глубина и реализм изображения просто невероятны, при этом переходы от ярких тонов к темным чрезвычайно плавны и органичны.

Также стоит отметить, что при воспроизведении лазерным проектором  изображение бывает совершенно лишено мерцания. В результате равномерного распределения света на экране глаз человека воспринимает получившуюся картинку как единое целое.

«Мы очень рады, что первые в Азербайджане в нашем Park Cinema установили лазерный кинопроектор нового поколения  – ведь это настоящий подарок для киноманов. Среди основных преимуществ такого проектора следует отметить высокую детализацию изображения, отличный уровень контрастности и высокое качество цветопередачи. Мы уверены, что зрители почувствуют существенную разницу такого четкого изображения и оценят это положительно», - заявляет Муса Ахундов.

Напомним, что Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall и Flame Towers – единственный в стране кинотеатр, где воспроизводится формат IMAX, - а также в комплексе «ASAN Həyat» - Масаллы и в Amburan Beach Club.

403 просмотров


Старости
Россия отвечает НАТО из Грузии
Россия отвечает НАТО из Грузии Haqqin.az из Тбилиси
Наша погода
Сегодня 33° / 23°
28 Июл 35° / 24°
29 Июл 35° / 26°
30 Июл 32° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   1.9984 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

МИД Армении: «Окончательного решения по встрече Алиева и Саргсяна пока нет»
Антитеррористическая операция в Стамбуле много задержанных
Экс-глава аппарата Минсвязи приговорен к 13 годам тюрьмы
Park Cinema установил первый в Азербайджане лазерный кинопроектор
Взрыв на бройлерной фабрике в Лерике Есть жертвы
Мусульмане возвращаются на Храмовую гору
Пакистанку изнасиловали по решению деревенского совета
Азербайджан закупит американские комбайны
В Калининграде запретили ввоз томатов из Азербайджана
Порошенко похвастался новым беспилотным БТР
ООН: В Йемене разворачивается настоящая катастрофа
Протесты в армянском Ардви
Экс-президент Пакистана: «Я рассматривал возможность ядерного удара по Индии»
Лапшин встретился с израильскими дипломатами
Западный университет продолжает сотрудничать с Сорбонной
Женщина покончила с собой в Гейчае
Американский генерал согласился нанести ядерный удар по Китаю
США призвали бороться с ИГИЛ, а не с Асадом
Путин запретил уклонистам от армии быть госслужащими
Пожар в здании оппозиционного телеканала Грузии
Оппозиция протестует в турецком парламенте
Венесуэлу охватила массовая забастовка
Турецкий альпинист погиб в горах Киргизии
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Крушение самолета в Казахстане есть погибшие
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться