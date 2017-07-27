Park Cinema установил первый в Азербайджане лазерный кинопроектор

В кинотеатре Park Cinema, расположенном в торгово-развлекательном центре Park Bulvar, установлен лазерный кинопроектор нового поколения. Об этом сообщил директор по маркетингу сети кинотеатров Муса Ахундов.

В отличие от обычного, лазерный кинопроектор нового поколения обеспечивает высочайшие яркость и контрастность, позволяя видеть максимально четким изображение на большом экране. Глубина и реализм изображения просто невероятны, при этом переходы от ярких тонов к темным чрезвычайно плавны и органичны.

Также стоит отметить, что при воспроизведении лазерным проектором изображение бывает совершенно лишено мерцания. В результате равномерного распределения света на экране глаз человека воспринимает получившуюся картинку как единое целое.

«Мы очень рады, что первые в Азербайджане в нашем Park Cinema установили лазерный кинопроектор нового поколения – ведь это настоящий подарок для киноманов. Среди основных преимуществ такого проектора следует отметить высокую детализацию изображения, отличный уровень контрастности и высокое качество цветопередачи. Мы уверены, что зрители почувствуют существенную разницу такого четкого изображения и оценят это положительно», - заявляет Муса Ахундов.

Напомним, что Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall и Flame Towers – единственный в стране кинотеатр, где воспроизводится формат IMAX, - а также в комплексе «ASAN Həyat» - Масаллы и в Amburan Beach Club.