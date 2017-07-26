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Армянских чиновников судят за азербайджанские яблоки

 

В Следственном комитете Армении завершилось предварительное расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц Баграташенского отделения Гугаркского регионального отдела Контрольного управления Комитета государственных доходов (КГД), со ссылкой на пресс-службу СК передают армянские СМИ.

"В ходе следствия выяснилось, что таможенный инспектор Баграташенского отделения, Арутюн Хачатрян, не произведя надлежащего досмотра автомобиля Левона Гаспаряна, занимающегося импортом сельскохозяйственной продукции, в корыстных целях разрешил последнему провезти продукцию в товарном количестве, превысив тем самым свои служебные полномочия", — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности начальника четвертой смены того же отделения КГД Ваге Асланян, не желая портить отношений с Хачатряном, а также чтобы отвести от него ответственность, скрыл факт преступления. Это также является злоупотреблением служебным положением.

Как сообщает пресс-служба СК, злоупотребили служебным положением и таможенные инспекторы Амбарцум Давтян и Хачик Акопян.

Таможенным инспекторам Арутюну Хачатряну, Ваге Асланяну, Амбарцуму Давтяну и Хачику Акопяну предъявлено обвинение по части 1 статьи 308 УК Армении.

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