Политический центр «Гирчи», что по-русски означает «Шишка», в начале нынешнего года призвавший правительство страны легализовать потребление марихуаны, теперь озаботился положением проституток.

Зураб Джапаридзе, лидер центра, образованного из числа бывших активистов Нацдвижения Михаила Саакашвили, выступил с новым заявлением - обоснованием необходимости принятия законопроекта, который позволил бы легализовать, как он выразился, деятельность огромного числа представительниц слабого пола, занятых в «специфической сфере", а проще говоря - проституток.

Факты и цифры, приводимые руководителем «Шишки», как следует из его слов, взяты из признаний многочисленных «жриц любви», с которыми упомянутый Центр наладил политическое сотрудничество. Был проведен опрос на улицах и в притонах Тбилиси в разное время суток, а наиболее известные в городе красотки приглашались даже в офис Центра, в результате чего и родилась идея обратиться к широкой общественности с призывом начать движение за легализацию деятельности отечественных «армид».

- В Грузии проституция не легализована, однако не является уголовно наказуемой, - говорится в заявлении З.Джапаридзе, привлекшем внимание многих СМИ.

«Жрицы любви» могут отделаться административным штрафом в размере 20 лари (около 9 долларов). Вместе с тем Уголовный кодекс предусматривает наказание за вовлечение в проституцию, а также за предоставление места для занятия древнейшей профессией».

Исходя из этого очевидного правового противоречия лидер «Шишки» полагает, что «только после легализации проституции рынок сможет регулировать эту сферу, а государство – обеспечивать права её работников».

Настроение у проституток, взятых под защиту бывшими последователями М.Саакашвили, боевое, как, впрочем, и у активистов политического центра.

В период активной фазы своей борьбы за свободу потребления марихуаны З.Джапаридзе и его однопартийцы стали демонстративно выращивать в их офисе коноплю. Будет ли нечто столь же адекватное использовано в борьбе за права проституток? - задаются вопросом некоторые журналисты.