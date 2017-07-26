Джихадисты внутри и вне Израиля, воспользовавшись предпринятыми еврейскими силовиками мерами по обеспечению безопасности в Иерусалиме, хотят взорвать ситуацию во всем регионе Ближнего Востока. Об этом сказал haqqin.az израильский политолог, научный сотрудник Института национальных исследований проблем безопасности Тель-Авивского университета, бывший посол Израиля в России и Украине Цви Маген, комментируя стычки между силами безопасности Израиля и палестинцами, протестующими против установки металлоискателей у входов на Храмовую гору – третьей по значимости святыне ислама.

Отметим, что, по данным Общества Красного Полумесяца, за десять дней стычек 900 палестинцев пострадали в столкновениях с силами безопасности Израиля.

По словам Цви Магена, установка металлоискателей просто предлог для дестабилизации ситуации. Израиль решил установить металлоискатели после того, как в этом районе были убиты израильские полицейские. Многие исламские страны предпринимают аналогичные меры в местах, где имеется угроза терактов.

По словам Цви Магена, нынешняя эскалация напряженности есть попытка использования религиозных чувств верующих мусульман для нагнетания ситуации в Израиле. Инициаторы известны: радикальные исламисты региона Ближнего Востока и арабские организации внутри Израиля. Тель-Авив делает все, чтобы разрулить ситуацию. Некоторые политики выступают против установки металлоискателей.

Во-первых, металлоискатели - это просто повод, вместо которого для провокации легко найдется любой другой. Во-вторых, каким-то путем все равно придется пресечь возможность доставки экстремистам оружия для совершения ими терактов в этом районе Иерусалима.

По мнению Цви Магена, хотя ситуация в Иерусалиме продолжает оставаться сложной и неопределенной, широкой военной операции, вроде «Литой свинец», которую провела израильская армия в 2008 году, не будет. Он сообщил, что контакты между Палестинской автономией и властями Израиля продолжаются. Сейчас не та обстановка, когда кто-то может хлопнуть дверью и прекратить всякие переговоры.

«Да, глава автономии Махмуд Аббас демонстративно заявил о приостановке всех контактов с Израилем. Но на деле руководители и израильтян и палестинцев обсуждают возможность выхода из сложившейся ситуации. «Зачем палестинцам разрывать отношения с Израилем, который оказывает всестороннюю помощь Палестинской автономии, обеспечивая ее экономику, социальное благополучие, а также поставляет сюда воду и т.д.?», сказал политолог.