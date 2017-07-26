В Грузию прибыла американская военная техника, которая будет использована в учениях НАТО «Достойный партнер 2017», которые пройдут на территории республики, сообщает «Грузия Онлайн».

Часть техники уже доставлена на военный аэродром Вазиани в пригороде Тбилиси.

Танки «Абрамс» типа «М1» и «А2», а также боевые машины пехоты «Брэдли», прибывшие в портовый город Поти, были доставлены на место учений по железной дороге. Американские бронемашины «Страйкер» проследуют из Западной Грузии на восток страны своим ходом и прибудут в Вазиани немного позже.

За разгрузкой американской военной техники наблюдал самолично глава Восточного командования ВС Грузии полковник Шавлего Табатадзе.

В учениях будут задействованы также немецкие бронетранспортеры GTK Boxer, американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а кроме того, американский военный самолет C-130.