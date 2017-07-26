Саудовская Аравия заявила о готовности сократить как нефтедобычу, так и экспорт нефти на 600 тысяч баррелей в день. Мировой рынок воспринял это решение Эр-Рияда с оптимизмом. И тому есть основания - нефть марки Brent уже прибавила в цене примерно 0,72 доллара, или на 1,57% за баррель.

Что же на самом деле стоит за обещаниями Саудовской Аравии? Как считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан, ОПЕК и ее союзники признали два важных факта.

«Во-первых, хотя на последней конференции картеля 25 мая 2017 года статус-кво по объемам нефтедобычи был сохранен, все, однако, признали, что нынешняя цена не устраивает и ОПЕК и большинство стран- экспортеров нефти вне организации.

Во-вторых, страны ОПЕК косвенно признали, что добывают намного больше, чем требуется на мировом рынке, и поэтому Саудовская Аравия, как локомотив картеля, решила сама воздействовать на нефтяной рынок», - сказал эксперт haqqin.az.

Тем не менее Ильхам Шабан не уверен, что действия Саудовской Аравии смогут сделать цены на рынке выше 50 долларов за баррель.

К тому же этот крупнейший нефтедобытчик летом всегда сокращает экспорт, так как внутренний спрос на топливо в этой стране растет именно в жаркое время: потребности в электричестве возрастают, что связано с интенсивным использованием кондиционеров.

То есть саудиты сделали этот шаг не из-за стремления способствовать стабилизации цен на мировом рынке, а из соображений собственной выгоды.

Кроме того, отмечает эксперт, нет никакой конкретики в отношении тех стран ОПЕК, которые не соблюдают квоты, установленные 30 ноября 2016 года. Так что даже если экспортные объемы Саудовской Аравии будут снижении на 600 тыс. баррелей в сутки, то через несколько месяцев образовавшуюся нишу заполнят растущие поставки нефти из США и Казахстана. А еще есть страны вне ОПЕК, которые в этом году просто завалили рынок сырьем.

«Потому-то международные финансовые организации фактически снизили свои прогнозы относительно цен на нефть на текущий и на будущий год на 3 доллара за баррель», - уверен Ильхам Шабан.