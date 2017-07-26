Символ консервативного Ирана застали с пивом в руке в Швейцарии

Иранская телеведущая Азаде Намдари оказалась в центре скандала после того, как ее сфотографировали на отдыхе в Швейцарии в тренировочном костюме и с бутылкой пива в руке, сообщает newsru.co.il.

Намдари известна как ревностная сторонница исламского образа жизни. Она не только постоянно носит хиджаб, но в своих интервью непременно говорит о преимуществах традиционных мусульманских добродетелей.

По ее словам, только надев чадру, женщина может чувствовать себя в безопасности и претендовать на уважение мужчин.

После публикации фотографий Азаде обвинили в лицемерии. Она опубликовала ответ, согласно которому находилась на отдыхе в окружении ближайших родственников, что не требует строгого дресс-кода, а хиджаб попросту упал тогда с ее плеч. О том, правда, почему она пила пиво, ведущая предпочла умолчать.